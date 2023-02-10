Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı
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Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı GAZİANTEP- Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremden 94 saat sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gölgeler Apartmanı'nda 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut...
Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı GAZİANTEP- Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremden 94 saat sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gölgeler Apartmanı'nda 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut canlı olarak çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa