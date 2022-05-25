Gaziantep dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Gaziantep dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve kredi kartı POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te dolandırıcılık ve kredi kartı POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve kredi kartı POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına ise el konuldu.

Çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 23 bin 245 TL, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kredi Kartı, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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