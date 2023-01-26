Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kaya'nın acı günü 3. Sayfa Haberleri Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya'nın kayınpederi Mustafa Deliaslan hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya'nın kayınpederi Mustafa Deliaslan hayatını kaybetti. Deliaslan, memleketi Nizip'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya'nın Kayınpederi Mustafa Deliaslan, yaşamını yitirdi. Deliaslan'ın cenazesi bugün Nizip Asri Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Dualarla soy yolculuğuna uğurlanan Deliaslan'ın cenaze törenine Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kaya'nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe protokolü, savcılar, hakimler, akraba dost ve sevenleri katıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yusuf Kaya Gaziantep Nizip Haberler

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