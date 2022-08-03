Gaziantep 3. sayfa haberleri: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı - Haberler

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Gaziantep 3. sayfa haberleri: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı

Gaziantep 3. sayfa haberleri: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı

Gaziantep haber: Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Toplam 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda sonucunda 6 yağma, 3 ikametten hırsızlık, 3 otodan hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 2 suç eşyasını satın alma, 1 bisiklet hırsızlığı, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 mala zarar verme, 1 hakaret ve 1 kapkaç olmak üzere toplam 22 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 17 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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