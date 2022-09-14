Araçlar drone ile denetlendi 3. Sayfa Haberleri Araçlar drone ile denetlendiGAZİANTEP Gaziantep'te havadan dron ile denetim yapan polis ekipleri, kırmızı ışıkta durmayan 6 aracın sürücüsüne ceza kesti Gaziantep Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği Ekiplerince Havalimanı yolu üzerinde... Araçlar drone ile denetlendi GAZİANTEP Gaziantep'te havadan dron ile denetim yapan polis ekipleri, kırmızı ışıkta durmayan 6 aracın sürücüsüne ceza kesti Gaziantep Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği Ekiplerince Havalimanı yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleşti. Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 6 araç plakasına cezai işlem uygulandı. Araçların ışık ihlali yaptığı anlar havadan saniye saniye görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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