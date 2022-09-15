Gaziantep 3. sayfa haberleri | Gaziantep'te 47 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda96.bin adet makaron,3.190 bin adet gümrük kaçağı sigara,287 litre dökme alkol,181 şişe alkol,42. Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda 96.bin adet makaron,3.190 bin adet gümrük kaçağı sigara,287 litre dökme alkol,181 şişe alkol,42.5 kilogram kıyılmış açık tütün,30 litre etil alkol,23 adet sigara dolum makinası,13 adet gümrük kaçağı cep telefonu,9 adet sahte para,25 adet tabanca, 29 adet şarjör ve 99 adet fişek ele geçirildi Ayrıca 47 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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