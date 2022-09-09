Gaziantep 3. sayfa haberleri | Gaziantep'te 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İstihbari çalışmalar, teknik ve fizik takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Adres tespiti yapılan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep 3. sayfa haberleri | Gaziantep'te 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.