Gaziantep 3. sayfa haberleri | Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te 50 ekipten oluşan 128 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 267 kök kenevir ele geçirildi. Gaziantep'te 50 ekipten oluşan 128 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 267 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki çok sayıda adrese yönelik toplam 50 ekipten oluşan 127 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 267 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 267 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerinin damını uyuşturucu tarlasına çevirmişler Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Kenevir 3. Sayfa Haberler

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