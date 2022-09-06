Gaziantep 3. sayfa haberleri... Araban'da 4 yıl önceki cinayetin katil zanlısı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep haber: Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı. Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen cinayetin katil zanlısı olarak "kasten adam öldürmek" suçundan aranan V.K.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın bulunduğu ikamette yapılan aramada ise 3 adet av tüfeği ve 44 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Münir Karaloğlu Gaziantep Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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