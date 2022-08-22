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Gaziantep haberi | Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haber... Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö.

Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP - DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö. isimli örgüt üyesi Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHKP/C silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö., Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi Ö.Ö., yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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