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Gaziantep 3. sayfa haberi: Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep 3. sayfa haberi: Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te siber suçlarla mücadele ekipleri yasadışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i adlı makamlara sevk edildi.

Gaziantep'te siber suçlarla mücadele ekipleri yasadışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i adlı makamlara sevk edildi. Şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelindeki farklı adreslere yasa dışı bahis ve kumar operasyonları düzenlemiş, baskınlarda 5 adet yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 adet cep telefonu, 6 adet hard disk, 3 adet laptop, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası, 1 adet yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve suç unsurlu muhtelif materyaller ele geçirmişti. Gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü yasal işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 11'li adli makamlara sevk edildi.

Şahıslardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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