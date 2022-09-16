Gaziantep haberleri: Gaziantep'te kaçak alkole "zincir" darbesi 3. Sayfa Haberleri Gelen Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te kaçak alkole "zincir" darbesi Türkiye genelinde başlatılan zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te yapılan baskınlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Gaziantep'te kaçak alkole "zincir" darbesi GAZİANTEP - Türkiye genelinde başlatılan zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te yapılan baskınlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yürütülen zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te 1 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenlendi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 120 litre etil alkol, 23 litre dökme alkol, 15 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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