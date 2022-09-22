Gaziantep haberleri: Gaziantep'te drone ile trafik denetimi yapıldı

Gaziantep haberler: Gaziantep'te drone ile trafik denetimi yapıldı Kurallara uymayan 27 araç sürücüsüne ceza kesildiGAZİANTEP Gaziantep'te trafik ekipleri drone ile gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde emniyet kemeri, ışık ihlali gibi sebeplerden 27 araç sürücüsüne para cezası ceza kesti.

Gaziantep'te drone ile trafik denetimi yapıldı

Kurallara uymayan 27 araç sürücüsüne ceza kesildi

GAZİANTEP Gaziantep'te trafik ekipleri drone ile gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde emniyet kemeri, ışık ihlali gibi sebeplerden 27 araç sürücüsüne para cezası ceza kesti.

Gaziantep'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler drone yardımı ile tespit edildi. Dron görüntüleri kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemerini kullanmaya ve diğer trafik kurallarına uymayan araçlar havadan çekilen görüntülerle belirlendi. Kurallara uymayan araçlar ise ileride bekleyen trafik ekiplerince durdurularak, gerekli cezalar tatbik edildi.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 23 aracın, emniyet kemeri kullanmayan 2 aracın ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 2 aracın sürücü olmak üzere toplam 27 araç sürücüsüne para cezası kesildi.