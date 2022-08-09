Gaziantep haber... Gaziantep'te drift atan ve gürültü yapan 33 araca ceza yağdı Gaziantep habere göre Gaziantep'te drift atan ve gürültü yapan 33 araca ceza yağdıGAZİANTEP Gaziantep'te drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Gaziantep'te drift atan ve gürültü yapan 33 araca ceza yağdı GAZİANTEP Gaziantep'te drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran toplam 33 araç sürüsüne cezai işlem uygulandı. Kentte, denetimlerin devam edeceği vurgulandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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