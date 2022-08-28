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Çevreye rahatsızlık veren ve trafiği tehlikeye atan araçlara ceza yağdı

3. Sayfa Haberleri

Çevreye rahatsızlık veren ve trafiği tehlikeye atan araçlara ceza yağdıyaya trafiğini tehlikeye atan 8 araç ile çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü yapan 28 şahsa cezai işlem uygulandı.

Çevreye rahatsızlık veren ve trafiği tehlikeye atan araçlara ceza yağdı

GAZİANTEP Gaziantep'te konvoy yaparak araç-yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araç ile çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü yapan 28 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile gürültü yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Bülbülzade, Akkent, Ertuğrulgazi, Yeditepe, Güneykent, İbni Sina ve Güzelvadi mahallerinde yapılan denetimler neticesinde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 28 şahsa işlem yapıldı. Ekipler, düğün vb. gerekçelerle de konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araca da cezai işlem uyguladı. Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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