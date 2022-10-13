Gaziantep 3. sayfa haberi... Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-11 Ekim 2022 tarihleri arasında, adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 357 kilogram esrar, 4 kilogram toz esrar, 1 kilo 100 gram bonzai, 260 gram skunk, 85 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 2 adet av tüfeği, 7 adet cep telefonu, 3 adet (1x100 dolar, 2x100 TL) sahte banknot, 17 adet tarihi eser, 80 adet sikke ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar ile toplam 72 olaya müdahale edilerek 82 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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