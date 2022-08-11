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Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep'te 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep 3. sayfa haberi | Gaziantep polisi bir tırın dorsesinde yaptığı aramada 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep polisi bir tırın dorsesinde yaptığı aramada 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellemesine yönelik yapılan operasyonda bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesine gizlenmiş 2 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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