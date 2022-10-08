Gaziantep 3. sayfa: Gaziantep'te 235 kilo kubar esrar ele geçirildi

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon sırasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 4 ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde 235 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, 19 adet sikke, 2 adet tarihi obje, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltı işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP