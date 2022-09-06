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Gaziantep haberleri: Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerine kaçakçılık operasyonu düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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