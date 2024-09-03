Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde 56 Telefon Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 2 şahsa ait iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon TL değerinde 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde belirlenen 2 şahsa ait iş yerine operasyon yapıldı. O.B., ve A.O.B isimli iki farklı şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP