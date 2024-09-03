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Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde 56 Telefon Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, 2 şahsın iş yerlerine düzenledikleri operasyonda toplam değeri 1 milyon TL olan 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonunu ele geçirdi. O.B. ve A.O.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 2 şahsa ait iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon TL değerinde 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde belirlenen 2 şahsa ait iş yerine operasyon yapıldı. O.B., ve A.O.B isimli iki farklı şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon gaziantep Jandarma Güvenlik 3-sayfa

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