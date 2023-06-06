Gazi Osmanpaşa'da 2 kadın dondurma çaldı

Gazi Osmanpaşa'da yüzlerini kapatan 2 kadın, bir dükkanın önündeki dolaptan dondurma çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi, daha önce de aynı kişilerin patates ve branda çaldığını söyledi.

GAZİOSMANPAŞA'da yüzlerini kapatan 2 kadın dükkanın önündeki dolaptan dondurma çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Haziran sabah saat 05.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapatan 2 kadın at arabası ile dükkanın önüne geldi. Dondurma dolabının yanına yaklaşan şüpheliler, kilitli dolabı zorlamaya başladı. Şüpheliler dolabın kilidini kırdıktan sonra dondurmaları alıp, olay yerinden kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

"GEÇEN GÜN DE PATATES ÇALMIŞLARDI"

İÇinden baya dondurma çalmışlar gitmişler. Dolap hasar görmüş. Geçen gün de patates çalmışlardı. Aynı kişiler olduğunu düşünüyorum.İki sene önce de brandaları çalmışlardı. Bu hırsızlık hep oluyor " dedi.