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Gazeteciye silahlı saldırı davasında 18 ay sonra ilk duruşma

Gazeteciye silahlı saldırı davasında 18 ay sonra ilk duruşma
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Bilecik'te geçtiğimiz yıl Haziran ayında evinin önünde pusu kurularak silahlı saldırıya uğraması sonucu 3 kurşunla elinden ve bacağından yaralanan gazeteci Cafer Elmas'ın davasında 18 ay sonra ilk duruşması görüldü.

Bilecik'te geçtiğimiz yıl Haziran ayında evinin önünde pusu kurularak silahlı saldırıya uğraması sonucu 3 kurşunla elinden ve bacağından yaralanan gazeteci Cafer Elmas'ın davasında 18 ay sonra ilk duruşması görüldü.

Olay, 19 Haziran 2023 akşam Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Lider Sitesi önünde meydana geldi. Cafer Elmas, gece saatlerinde evinin önüne aracını park etmek üzereyken aralarında husumet olan A.Y.B.'nin silahlı saldırısına uğramış, 4 kurşundan 3'ünün isabet etmesiyle elinden ve bacağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçmasından kısa bir süre sonra yakalanan A.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 6 ay sonra ise tutuklu bulunduğu Bolu Gerede L Tipi Kapalı Açık Cezaevi'nden tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

9 kere ameliyat oldu

Geçen süreç içerisinde elinden 9 defa ameliyat olan ve 16 aydır İstanbul'da özel bir klinikte tedavi gören Cafer Elmas için daha önce verilen Bilecik Adli Tıp Raporu'nda, yaralanmanın hayatını tehlikeye sokacak ve kalıcı hasar bırakacak nitelikte olduğu belirtilmişti.

18 ay sonra dava görüldü

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs' suçundan dava açılırken 18 ay sonra Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Yaklaşık 3 saat süren duruşmada, gelmeyen 2 tanığın dinlenmesi, elindeki ciddi yaralanmadan dolayı Cafer Elmas'ın Adli Tıptan kati raporunun alınması isteminin ardından sanık A.Y. B.'nin adli kontrol şartının devamına karar verildi. Bir dahaki duruşma ise 5 ay sonraki 29 Nisan 2025 tarihine ertelendi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk gününde kalabalık bir grup, desteklediğini göstermek için Elmas ile birlikte adliyeye gitti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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