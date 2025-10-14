Haberler

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı
Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak üzerinde bulunan Günışığı Gazetesi önünde çardakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Şahıs olay yerinde kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
