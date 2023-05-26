Gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasına devam edildi

Gaziantep'te 4 yıl önce Gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasında 5 sanığa mahkumiyet kararının bozulması ile tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Ay ve 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te 4 yıl önce Gazeteci Mahmut Özkılıç'a silahlı saldırı davasında 5 sanığa mahkumiyet kararının bozulması ile tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Ay ve 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, İbrahim Ay ve 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman, Mahmut Polat ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve tarafların avukatları katıldı. İlk olarak tanıkların dinlendiği duruşmada, sanık Selçuk Yiğit'in eşi Rana Yiğit, kocasının sanık olmasından dolayı tanıklık etmek istemediğini açıkladı.

Gazeteci Mahmut Özkılıç ise, kendisini İbrahim Ay'ın vurdurduğunu ve tüm sanıklardan davacı olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, duruşmada sanık Selçuk Yiğit'in eşiyle konuştuğu olayla ilgili bazı ses kayıtları dinlettirdi. Sanık Selçuk Yiğit ise konuşmak istemediğini vurguladı.

Sanık Sadık Onur Mert, hasta olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaların düzmece olduğunu savunarak, beratını talep etti. Sanık İbrahim Ay da, Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulmasıyla ilgili kendisinin bir alakası olmadığını ve sanıkların hiçbirini tanımadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Ay, Mahmut Özkılıç'ın da kendisinin olayla ilgisi olmadığını bildiğini ancak bazı kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Temmuz'a erteleyerek tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. - GAZİANTEP