Gazeteci Hakan Tosun'a Yönelik Saldırı İle İlgili İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul ilinde Gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi - ANKARA