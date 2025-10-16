Haberler

Gazeteci Hakan Tosun'a Yönelik Saldırı İle İlgili İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'un uğradığı saldırının ardından olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Hakan Tosun'un İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin, iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul ilinde Gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
