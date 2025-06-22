Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını Tehdit Suçundan Tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İstanbul'da hakimlik karşısına çıkarılan Altaylı, cezaevine gönderildi. Bu olay, medyada ve siyaset arenasında geniş yankı buldu.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa