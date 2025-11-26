Haberler

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında karar: 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı, tutukluluğu devam edecek

Güncelleme:
Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edilen Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı soruşturma kapsamında tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda devam edildi.

Mütalaada 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla ceza talep edildi

Duruşmada tutuklu sanık Fatih Altaylı ile taraf avukatları hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılmasını talep etti.

"Kendimi haksızlığa uğramış hissediyorum"

Mütalaaya karşı savunması sorulan Altaylı, 'tehdit' niyeti olmadığını iddia ederek, "Kendimi haksızlığa uğramış hissediyorum. Karşınızda olmayı çok gereksiz buluyorum. Bu kadar açıkken tehdit kastımın olmadığı beraatımı talep ediyorum" dedi.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak, adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verdi. Fatih Altaylı, savunmasının yer aldığı kağıtları havaya fırtalatarak karara tepki gösterdi. - İSTANBUL

