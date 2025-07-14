Gazeteci Dolandırılmaktan Kurtardı

Gazeteci Dolandırılmaktan Kurtardı
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Bartın'da bir gazetecinin dikkatli davranışı, dolandırıcılardan bir şahsın 100 bin TL'sini kurtardı. Sıra bekleyen muhabir Sadi Uzun, şüpheli durumu fark ederek polisi bilgilendirdi.

Bartın'da borsa ve hisse senedi ile yatırım amacıyla aranan kişiler tarafından dolandırılmak üzere olan şahıs, gazetecinin uyanıklığı sayesinde kurtuldu.

Bartın Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir bankanın ATM'sine para yatırmak üzere gelen ve sürekli telefonla konuşan B.Ç. isimli şahsın hemen arkasında sıra bekleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Bartın muhabirlerinden Sadi Uzun, dolandırıcılık olayından şüphelendi. Bir süre B.Ç'yi oyalayan Uzun, hemen polise haber verdi. Uzun ve güvenlikçiler, telefondaki şahısların yönlendirmelerine rağmen B.Ç.'yi oyalamayı başardı.

Olay yerine gelen sivil ve resmi ekiplerin müdahalesi ile şahıs telefonu kapatarak, dolandırılmaktan kurtarıldı.

Polislerin uyarısı ile dolandırılmak istendiğini anlayan B.Ç, telefonla konuştuğu kişilerin güvenilir ve ikna kabiliyetinin yüksek olduğunu belirtti.

B.Ç., kendisinin üniversite mezunu olduğunu ve dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlayamadığını da kaydetti. Miktarı söylemek istemeyen B.Ç'nin, bankamatikten dolandırıcıların hesabına yaklaşık 100 bin TL'lik para yatırmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Polis ekipleri ise yaptığı uyarıda devlet kurumlarından sadece vergi dairesinin para isteyebileceğini, başka hiç bir kurumun para alamayacağını belirterek dolandırıcılara kanılmamasını istedi.

Parasını kurtaran şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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