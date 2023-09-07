Gazeteci Darbedildi: Bıçaklı Kavga Sonrası Olay

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yerel bir internet sitesinde muhabirlik yapan Mehmet Eren Sivrikaya, bıçakla kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilen İ.U.'yu (15) haber amaçlı görüntüledi. Bu anları engellemek isteyen şüphelinin ağabeyi Doğukan U.(22) ve babası Zekeriya U.(50) Sivrikaya'yı darbetti, O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 Eylül Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Büyük Park içerisinde bıçaklı kavga meydana geldi. Çıkan tartışma neticesinde N.S.'yi (23) 3 yerinden bıçaklayan İ.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen İ.U.'yu haber amaçlı görüntüleyen gazeteci Mehmet Emin Sivrikaya, şüphelinin babası Zekeriya U. tarafından tehdit edildi. Bir süre sonra şüphelinin ağabeyi Doğukan U.' da adliyeye geldi. Çıkan tartışmada Zekeriya U. ve Doğukan U., gazeteci Sivrikaya'yı darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Eren Sivrikaya, kendisini darbeden Doğukan U. ve Zekeriya U.'dan şikayetçi oldu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)