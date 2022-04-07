Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi - Haberler

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Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.

Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

Son dakika haberi... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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