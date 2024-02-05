Gazeteci Azim Deniz Silahlı Saldırı Sonucu Yaralandı

Gazeteci Azim Deniz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Gazeteci Azim Deniz'e kimliği belirlenemeyen şüpheli yada şüpheliler tarafından ateş açıldı. Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Azim Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ