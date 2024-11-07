Gazeteci Azim Deniz'i vuran sanık: "Suçumu biliyorum. Kendisinden de özür diliyorum"

Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'i tabancayla vurarak yaralayan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Evinin önüne konuşmak için gittim. Binadan çıktığını gördüm. Arkasından gittim. Aramızda 3-4 metre vardı. Belimdeki tabancayı çıkartıp yere doğru ateş ettim. Onu yaralamak veya öldürmek aklımın ucunda yoktu" dedi.

Kayseri Adliyesi 3.Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davaya tutuksuz sanık A.T., Gazeteci Azim Deniz ve taraf avukatları katıldı. Sağlık kontrolüne getirildiği esnada 'yazısı nedeniyle vurdum' diyen sanık A.T. bugün duruşmadaki ifadesinde; "Azim Deniz, gazeteci. Kendini sosyal medya üzerinden takip ederim. Kendisiyle bir husumetim olmadı. Başına bir olay gelmişti ilk 'geçmiş olsun' diye yazan da benim. Bir olayla ilgili video yayınladı. Ben 2 çocuk babasıyım. Müşteki o videoda benimle ilgili videonun altına 'kolpa', 'kolpaçino' gibi yorumlar söylemiş. Sürekli arkadaşlarım bu sözleri bana söyleyip dışlar oldu. Ben de o video altına yorum yazdım, 'bana ulaş' diye. O konu hakkında şikayetim vesaire olmadı. Kendisi bana dönüş yapmadı. Tanıdık birilerine gönderdim. Haber yapmak onun işi ama altındaki 'yazıyı kaldırtalım' dedim. Aracı olan Y.Ş. de söylemiş ama dönüş olmamış. Uzun bir süre geçti. Herkes onun yaptığı yorumları söylüyordu bana. Çünkü iş yerinde birkaç önce darp olayı yaşandığı için oraya gitmedim. Evinin önüne konuşmak için gittim. Sabah saatlerinde gittim. Biraz bekledim. Sonra kendisi çıktı. Binadan çıktığını gördüm. Arkasından gittim. Aramızda 3-4 metre vardı. Onun arkası dönüktü. Seslendim, elinde çanta vardı. Çantaya hamle yaptı, ben de korktum. Belimdeki tabancayı çıkartıp yere doğru ateş ettim. Onu yaralamak veya öldürmek aklımın ucunda yoktu. Döndüm gidiyordum. Küfür edince, hedef gözetmeksizin tekrar ateş ettim. Toplam 2 el ateş ettim ikisi de yere doğru ateş ettim. Ben giderken o zile basıyordu. Ben çıktım, gittim. Öldürecek olsam ya da kastım olsa 3-4 metre vardı aramızda tabancada da 6 mermi kalmıştı. Ben yazdığı habere bir şey demiyorum. Ama 'kolpa', 'kolpacı', 'kolpaçino' gibi söyler söylediği için arkadaşlarım da bana sürekli Azim beyin bana bu lafları söylediğini belirtiyordu. Ben suçumu biliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Ben ilk atışı attım, döndüm gidiyordum. Küfür edince ikinci kez ateş ettim. Müşteki bana çantayla vurmamıştır. Ben toplamda 2 el ateş ettim" dedi.

Duruşmada konuşan müşteki Azim Deniz ise ifadesinde, "Sanığın isminin dışında söylediği her şey yalandır. Ben bu şahsı vurulduğum andan öncesinde hiç görmedim, tanımıyorum. Olay tarihinden bir yıl önce bir köşe yazısı yazdım. Bu köşe yazısının bu şahısla hiçbir alakası yok. Bir siyasi partide meydana gelen kavga ile ilgili bir haberdi. Orada dövdürme, vurdurma gibi olaylar oluyor. Bu şahıs da ben yaptım diye birilerinden para istiyor. İsmi sadece orada geçiyor. O haberle ilgili sanığı ilgilendiren bir şey yoktur. Bir siyasi partideki yöneticilerin kavgasını anlatan bir köşe yazısıdır. Mesaj atıp atmadığını bilmiyorum, beni aramadı. Aracı gönderdim dediği kişiyi tanıyorum ama bu konuyla ilgili bir söylemde bulunmadı. Haberimizde yanlışlık olduğu ya da hata olduğu söylenebiliyor. Gerçekten hatamız varsa kaldırabiliyor ya da düzeltebiliyoruz. Bizim medya şirketimiz çarşının ortasında, çok rahat oraya gelebilirdi. Bu şahsın o haberle uzaktan yakından alakası yok. Aracıya da gerek yok. Sanık hakkında 'kolpaçino' sözü olmamış bir şeyi olmuş gibi gösteren kişi' olarak yazılmıştır. İYİ Parti'deki arkadaşların kavgasına dahil olmuş, orada kendisi para koparmak için, tetikçilik yaptığı için adı geçmiştir. Bir sene beklemiş, bir sene sonra sabahın erken saatlerinde gelmiş. İş yerimi bilmiyor da evimi mi biliyor? Bu işi planlamıştır. Olay günü sabah 08.25 gibi evden çıktım. El çantam ve bilgisayarım vardı. Yanıma kadar yaklaşıyor. Ben kaldırıp çantayı vurabileceğim mesafeye kadar yaklaştı. Sağ kalçamın yan tarafından bir el ateş etti. Allah korudu. Kurşun iç organlarımın yanından çıktı. Aramızda yaklaşık 40 santim varken ayaklarıma doğru değil yukarı doğru ateş etti. Ben vurulduğumu anladım, döndüm çantamla bir kez vurdum. Bu şahsın yüzünü o zaman gördüm. Daha sonra çantayı vurunca 2 el daha ateş etti. İkisi de dizimi sıyırdı. Daha sonra silahı takılı kaldı. Korkup kaçmaya çalıştı. Etraftan yardım istedim. Ambulans çağırmalarını istedim. Evimin giriş kapısına doğru gittim. O sırada duvardan atlayıp arabasına binip gittiğini gördüm. Şahsın amacı kesinlikle öldürmekti. Kamera kayıtlarında da var, eli belinde geliyor. Bilir kişi raporlarında da hastane raporlarında da ayaklarıma doğru ateş etmediği belli" diye konuştu.

Daha sonra tanıklar dinlendi. Müşteki avukatı sanığın tutuklanmasını karar verilmesini talep ederken mahkeme heyeti sanığın müştekiye yaklaşmamasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

5 Şubat saat 08.30 sıralarında, gazeteci Azim Deniz'in Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında meydana geldi. Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıktığı sırada apartmanın otoparkında bekleyen A.T.(45), Azim Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. Olayın şüphelisi A.T. ise Yozgat Sorgun İlçesi'nde yakalandı. A.T. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. - KAYSERİ