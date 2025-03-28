Gazel'in ölümü okulunu yasa boğdu

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amaçlı itelemesi sonucu öğrenci servisinin altında kalan 11 yaşındaki Gazel'in ölümü öğretmen ve öğrencileri yasa boğdu.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı iteledi. İteleme sonrası Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki 01 ADL 295 plakası öğrenci servis minibüsü çarptı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Suriye uyruklu olan aile, bugün kızlarını defnetmek için ülkelerine dönerken, okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri Gazel'in yasını tuttu.

Okulda örnek davranışları ve çalışkanlığı ile sevildiği öğrenilen Gazel için sınıf arkadaşları fotoğraflarından bir anma videosu hazırladı, sırasına da karanfillerle birlikte fotoğrafını koydu.

Hüznün hakim olduğu sınıfta öğrenciler ağlamamak için kendilerini zor tuttu. - ADANA