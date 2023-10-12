Kastamonu'da motosikletin gazına basan sürücü, kontrolü kaybederek bir işyerinin camını kırarak içeri girdi. Olayın ardından sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar şaşkınlık yarattı.

Gaza bastı, kontrolünü kaybedip işyerine daldı

KASTAMONU - Kastamonu'da motosikletin gazına basan sürücü, kontrolü kaybettikten sonra bir işyerinin camını kırarak içeri girdi. Olayın ardından işyerinden motosikletini çıkartan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kuzeykent İş Merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, ara sokakta iken motosikletin gazına basması sonucu bir anda kontrolü kaybederek işyerine girdi. İşyerinin camını kırılırken motosiklet sürücüsü, çevredekilerin bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi motosikletini işyerinden çıkartarak yoluna devam etti.

İşyeri sahibi, işyerine geldiği sırada camları kırık görmesi üzerine güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ara sokaktan çıkan motosikletin bir anda işyerine girerek camları kırdığını gördü. Daha sonra görüntülerde motosikletin, olay yerinden hızla uzaklaştığı görülürken, iş yeri sahibi motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.