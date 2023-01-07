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Gaz tesisinde "büyük endüstriyel kaza tatbikatı"

3. Sayfa Haberleri

Gaz tesisinde 'büyük endüstriyel kaza tatbikatı'

Tekirdağ'da büyük endüstriyel kazaların önüne geçilmesi amacıyla, "büyük endüstriyel kaza tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da büyük endüstriyel kazaların önüne geçilmesi amacıyla, "büyük endüstriyel kaza tatbikatı" gerçekleştirildi.

"Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) Yönetmeliği" ve "Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde Dahili Acil Durum Planı'nda belirtilen müdahale senaryolarına istinaden oluşturulan büyük endüstriyel kaza senaryolu tatbikat, Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi'ne bağlı Sultanköy Mahallesi'ndeki büyük gaz tesisinde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanında AFAD KBRN ekibi de gözlemci kuruluş olarak katıldı. LPG dolum tesisinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrasında oluşan sızıntılarla çıkan büyük yangına müdahale çalışması başlatıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat, başarılı şekilde tamamlandı.

Söz konusu yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi. Yönetmelik; yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirliyor. - TEKİRDAĞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaraereğlisi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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