Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı Kastamonu'nun Cide ilçesinde gaz pedalı takılı kalan araç, alev aldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde gaz pedalı takılı kalan araç, alev aldı. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün aracıyla rampa indiği esnada aracın gaz pedalının takılı kalması sebebiyle ani fren yaparak durdurdu. Aracını durdurduğunu esnada Abdullah Yıldırım'ın otomobili yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan aracı söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (Erdem Demirci - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Hisarcık Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.