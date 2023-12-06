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Gasp tuzağından 18 yaşındaki yabancı uyruklu kız tutuklandı

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Samsun'da tuzak kurarak bir genci kafasından bıçakla yaralayıp spor çantasını gasp eden 18 yaşındaki yabancı uyruklu kız tutuklandı. Olayın ardından kaçan erkek arkadaşı ise hala bulunamadı.

Gasp tuzağından 18 yaşındaki yabancı uyruklu kız tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da tuzak kurdukları genci kafasından bıçakla yaralayarak spor çantasını gasp eden 18 yaşındaki yabancı uyruklu kız tutuklanırken, yanındaki yabancı uyruklu erkek arkadaşı ise kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Bowling Salonu yanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu F.Q.S.S.ile Afganistan uyruklu kız arkadaşı M.S.(18), içinde bulundukları dolmuş minibüs içinde kavga ediyormuş gibi yapıp minibüsten indi. Onlarla beraber E.D.isimli yolcu da araçtan indi. Bir süre sonra F.Q.S.S. ile M.S. adlı kız, refüjden karşıya geçmekte olan E.D.'ye saldırdılar. Iraklı şahıs E.D.'yi kafasından bıçakla yaralayıp elindeki spor çantayı gasp etti. F.Q.S.S. ve M.S. olaydan sonra kaçtı. Yaralanan E.D. hastaneye kaldırıldı ve şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu Afganistan uyruklu genç kız M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen M.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan F.Q.S.S.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan İlkadım Samsun Samsun Tutuklama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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