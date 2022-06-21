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Gasp, silahla yaralama ve mala zarar verme şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gasp, silahla yaralama ve mala zarar verme şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen gasp, silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayının şüphelisi 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen gasp, silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayının şüphelisi 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Burmahancı Mahallesi'nde 10 Haziran'da meydana gelen gasp, silahla kasten yaralama, mala zarar verme olayı ile ilgili olarak inceleme ve araştırma yapıldı. Çalışma neticesinde olay şüphelilerinin M.İ., H.Y., H.Y. ve O.O.O. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli 4 şahıs, 21 Haziran'da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahıslar, aynı gün Serik Adliyesinde mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

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