Galatasaraylı futbolculara özel üretilen formaların çalınmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalıp daha sonra sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Florya tesislerinde büyük bir yönetim zafiyeti bulunmaktadır. Halen Florya'nın eski düzende gittiğini, denetimlerin yapılmadığını biliyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalıp daha sonra sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Buğra Fatih Ünsal ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi avukatı hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım sanık ve müşteki avukatları da katıldı.

"Florya tesislerinde büyük bir yönetim zafiyeti bulunmaktadır"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Ben Galatasaray Mağazacılık A.Ş.'de 2021-2022 yılları arasında başkan vekilliği yaptım. Benim görev yaptığım sürede Florya'da bir adet depo olduğunu biliyorduk ancak takımımızın yurt dışında oynadığı bir müsabaka sonunda tesiste boşalma olunca denetim yapmaya karar verdik. Yaptığımız denetimde birden fazla depo tespit ettik ve bu depoların içerisinde birçok dolap ve bu dolapların içerisinde 2006 yılından bugüne kadar birçok kullanılmayan ürünün olduğunu gördük. Denetimimizde 18 bin altın ürün tespit ettik. Bu olayın en başında zaten sürekli olarak ürün çalınma dedikoduları vardı. Tarihini hatırlamadığım bir gün Murat Bey bize başvurarak GS ürünlerinin sitede satıldığını, bu ürünlerin satın alınmasına yönelik yaptığı konuşmaları bize gösterdi. Konuşmalardaki ürüne baktığımızda teknik direktör için hazırlanmış sadece 40 adet üretilmiş ve henüz kullanılmaya başlanmayan bir ürünün satışının yapıldığını gördük. Florya tesislerinde büyük bir yönetim zafiyeti bulunmaktadır. Hırsızlık yapıldığına ilişkin bizzat görgüm yoktur. Ancak hırsızlığa ilişkin uzun süredir bir söylenti vardır. Normalde maçlara üç set forma götürülür ancak renktaş takımlar olması durumunda ek olarak üç set daha forma götürülür. Bunlar maç bitimi sonunda kullanılmayanların iade edilmesi gerekir. Ancak bu iadelere ilişkin hiçbir tespit yapılmamıştır. Genel uygulamada maçlarda ilk yarıda giyilen forma çıkarılır. Bunlar malzemeciler tarafından toplanır. İkinci forma oyunculara kalır. Ancak kulübümüzde uzun süredir futbolculara forma bile bulunamadığı şeklinde uygulamalar olmuştur. Maçlarda futbolcuların formaları istediği kişiye hediye etme hakları vardır. 2019-2020 yıllarında olayların büyümesi sebebiyle bir tespit yapılmaya çalışılmış ancak futbolculara çok fazla forma getirtilmesine rağmen bu dönem formaların futbolculara dahi yetmediği tespit edilmiştir. Florya'da Fatih Terim ve yanındakilerin yönetimiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Ben depoların tamamını kapatıp tek bir depoya indirdim. Bu depo Florya tesisinde bulunmaktadır. Ancak tüm işi hallettiğimiz düşünmemize rağmen otelin altında bir depo daha olduğunu ve burada ürünlerin araçlarla taşındığını gördük" dedi.

"Halen Florya'nın eski düzende gittiğini, denetimlerin yapılmadığını biliyorum"

Tanık Tanrıverdi, "Birçok ürün çalınmıştır ancak bu ürünlerin tespiti mümkün değildir. Çalınan ürünlerin tespiti yapılamamıştır ya da ben hatırlamıyorum. Ben yönetimden ayrıldıktan sonra da böyle bir tespit yapılmış olabilir. Sanık Sedat'ı tanımadığım için herhangi bir eylemine şahit olmadım. Genel uygulamada istisnalar haricinde kimse futbolcu forması hediye edemez çünkü bu formalar özel yapımdır satılanlardan daha kalitelidir. Bu sebeple bunların yönetim ya da çalışanlarca hediye edilmesi mümkün değildir. Eğer hediye edilecekse hediye eden kişi ücretini karşılamak üzere satışa sunulan ürünlerden hediye edebilir. Ancak Florya'da uzun süredir herkes istediği kişiye istediği ürünü vermiştir. Bir döneme kadar hiçbir şekilde denetim yapılmamıştır. Kendi yönetim dönemimde mağaza depolarının yönetimini özel kişilerin işletmesine verdik. Benim dönemden sonra tespit edilen her eksiklik özel kişilerce sorumlu olduğu için zarar olarak giderilmekteydi. Halen Florya'nın eski düzende gittiğini, denetimlerin yapılmadığını biliyorum. Sanık Ahmet'i bu olaydan sonra tanıdım. Depolardaki sorumluları tespit ettiğimizde sanık Ahmet'in ismini de duymadım. Benim yönetimden önce Florya'da sezon sonu kalan ürünlerin bunların içerisinde futbolculara ve teknik heyete özel üretilen ürünler de dahil sezon sonu isteyenlere dağıtıldığını futbolcuların özel olarak kendilerine hizmet eden çalışanlara bunları hediye ettiğini ve bunların da bazı satış sitelerinde satıldığını biliyorum. Ancak ben yönetime geldikten sonra böyle bir ürün dağıtımı yapılmadı" şeklinde konuştu.

Tanık beyanının ardından söz verilen sanık Buğra Fatih Ünsal, aleyhe olan hususları kabul etmediğini ifade ederek, "Tanığın bir röportajında '6 tane gariban yargılanıyor, asıl kişiler dosyada yok' şeklinde beyanı vardır" dedi. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olunduğu aktarıldı. Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu ve piyasada bu ürünlerin satılmadığı da iddianamede belirtildi. İddianamede, 13 Ocak 2022'de yapılan bir sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün çalındığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı da kaydedildi. Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık'ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcuyla tıraş yapmak için irtibat kurduğu anlatılan iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker'in kulüpte masörlük, Ahmet Kör'ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun'un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat'ın ise akademi sorumlusu olduğu açıklandı. Sanıkların futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri belirtilen iddianamede, ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade edildi. 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL