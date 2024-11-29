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Galatasaray Sevdası Aranmasına Engel Olmadı: 22 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Maç İzlerken Yakalandı

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Bursa'da 22 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Emrah A., Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, devre arasını karakolda geçirdi.

Galatasaray sevdası yakalattı: 22 yıl hapis cezası bulunan şüpheli maç izlerken yakalandı

Gönül verdiği Galatasaray 22 yıla sebep oldu

Maç izlemek için gittiği kafede yakalandı, devre arasını karakolda geçirdi

BURSA - Bursa'da 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin radarına takıldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin bir kafede Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı. Devre arasını gözaltında geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah A.'yı (25), teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin bir kafede olduğu bilgisine ulaştı. Kafeye müşteri gibi giren ekipler, Emrah A.'yı Galatasaray'ın Avrupa maçını izlerken yakaladı. Devre arasını karakolda geçiren şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Galatasaray Sevdası Aranmasına Engel Olmadı: 22 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Maç İzlerken Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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