Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Kalp Krizi: 56 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Kalp Krizi: 56 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde Galatasaray taraftarları tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlaması sırasında kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Yeter Çimencioğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kutlamalar saygı duruşu ile sona erdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Galatasaray Taraftar Grubu tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlaması sırasında kalp krizi geçiren yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Buldan ilçesinde Galatasaray Taraftar Grubu tarafından Buldan Alanyazı Meydanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlaması büyük coşkuya sahne oldu. Kutlamalar devam ederken, alanda bulunan Yeter Çimencioğlu (56) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Yeter Çimencioğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çimencioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdirildi.

Sevinç hüzne dönüştü

Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle yapılan kutlamalarda yaşanan bu ani ölüm, meydandaki kalabalığı derinden üzdü. Buldan Galatasaray Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce yaşamını yitiren Muzaffer Çimencioğlu'na ve eşi Yeter Çimencioğlu'na Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı

Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretteki riske dikkat çekti

İşte asgari ücretteki gizli tehlike
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.