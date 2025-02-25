Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Güvenlik Önlemleri ve Adli İşlemler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi esnasında alınan güvenlik önlemleri ile ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya hesabı X'te ve valiliğin resmi kanalları tarafından kamuoyuna açıklamada bulunuldu. Açıklamada 52 bin 152 seyirci önünde oynanan müsabakada 10 bin 30 görevlinin yer aldığı açıklandı. Açıklamanın devamında 8 şahsa meşale yakmak, 5 şahsa tribüne meşale sokmak, 5 şahsa sahaya torpil atmak, 53 şahsa "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan toplamda 71 şahsa adli işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca oynanan müsabakanın sorunsuz şekilde sona erdiği bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL