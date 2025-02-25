Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Dev derbide gol çıkmadı
Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız

Zelenskiy'nin kararı en çok ona yaradı! Putin'in kazancı büyük olacak
Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı

Derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi

Mourinho'dan derbinin önüne geçecek çıkış: Beni öldürebilirlerdi

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Güvenlik Önlemleri ve Adli İşlemler

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Güvenlik Önlemleri ve Adli İşlemler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Maçta 52 bin 152 seyirci bulunurken, 10 bin 30 güvenlik görevlisi görev aldı. 71 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi esnasında alınan güvenlik önlemleri ile ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya hesabı X'te ve valiliğin resmi kanalları tarafından kamuoyuna açıklamada bulunuldu. Açıklamada 52 bin 152 seyirci önünde oynanan müsabakada 10 bin 30 görevlinin yer aldığı açıklandı. Açıklamanın devamında 8 şahsa meşale yakmak, 5 şahsa tribüne meşale sokmak, 5 şahsa sahaya torpil atmak, 53 şahsa "6222 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan toplamda 71 şahsa adli işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca oynanan müsabakanın sorunsuz şekilde sona erdiği bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yılmaz Morgül'den kötü haber!
img

"Mourinho ağlamaya devam etsin"
img

7 gündür yanıyordu! Sırrı çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Mourinho ağlamaya devam etsin' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler

Acun'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
'Bana şeytanı musallat ettiler' deyip kardeşi ve yengesini öldürdü

"Bana şeytanı musallat ettiler" deyip katliam yaptı
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin

"Mourinho ağlamaya devam etsin"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.