Galata Kule Meydan'da asker eğlencesi için yolu trafiğe kapatıp, gürültü yaptılar

İstanbul'da bir grup genç, 6 otomobil ve 4 motosiklet ile asker eğlencesinde konvoy yaptı.

İstanbul'da bir grup genç, 6 otomobil ve 4 motosiklet ile asker eğlencesinde konvoy yaptı. Galata Kule Meydan'da trafiğe engel olarak araçtan inen gençler, asker adayını havaya fırlattı. Vatandaşlardan tepki gören eğlence, polisin uyarısıyla sona erdi. Meydandan hızla uzaklaşan gençlerin o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Pazar günü Beyoğlu, Galata Kule Meydanı'nda yaşandı. Müziğin sesini açarak meydana giren 6 otomobil ve 4 motosikletli genç, asker eğlencesi için yolu trafiğe kapattı. Meydanda 'En büyük asker bizim asker' diye bağırarak bir araya gelen gençler, asker adayını havaya fırlattı. Vatandaşları tepkisini çeken eğlenceye polis müdahale etti. Kutlama yapan gençler polisin uyarısıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL