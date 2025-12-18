GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya yönelik 'kara para aklama' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL