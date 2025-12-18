Haberler

GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında 4 şüpheli savcılık ifadesini tamamladı. Üç şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, bir kişi adli kontrol talebiyle sevk edildi.

GAİN Medya'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüphelinin savcılık ifadesi sona erdi. Şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya yönelik 'kara para aklama' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı



