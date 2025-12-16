İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında Gain Medya'nın ortakları ve sahiplerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, Gain Medya'ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı. - İSTANBUL