Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı

Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen futsal turnuvasında takımları destekleyen izleyiciler arasında çıkan gerginlik okul yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen futsal turnuvasında takımları destekleyen izleyiciler arasında çıkan gerginlik okul yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Görükle'de bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi sahasında yaşandı. İddiaya göre, takımlarını desteklemek isteyen izleyiciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Barış Anadolu Lisesi arasında düzenlenen karşılaşmada misafir takım ve ev sahibi takımı seyircileri arasında çıkan kavga okul yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Seyircilerin sahaya indiği tartışmayı sakinleştiren ve öğrencilerin arasında kalan sporcuları ayıran yöneticiler yaşanan tartışmaya son noktayı koydu. Yaşanan arbede sonrası bir öğrencinin damağında hafif yaralandığı bilgisine ulaşıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi Görükle gençlik Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title