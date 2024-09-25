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Futbolda Şike Kumpası Davasında Mütalaa Süreci Başladı

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FETÖ’nün 'futbolda şike' soruşturmasında kurduğu kumpas nedeniyle yeniden görülen 88 sanıklı davada mahkeme, dosyayı mütalaa hazırlamak için Savcılığa gönderdi. Duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Yeniden görülen 'futbolda şike kumpası' davası mütalaaya gönderildi

İSTANBUL - FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yeniden görülen 88 sanıklı davada mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere Savcılığa gönderilmesine hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar çıkmıştı. Kararın ardından dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bir kısım sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile bağlandı. Tutuksuz sanık Necati Keskin ve tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"İstinaf Mahkemesinin kararını değil, hakkımda beraat kararı veren mahkemenin kararını esas alıyorum"

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savunma yapan tutuklu sanık İlhan İşbilen, "Bu mahkeme daha önce benim hakkımda bir beraat kararı verdi ancak bu karar üst mahkemece incelenmesi sonucu ben tekrar tutuklandım. Benim hakkımda bu kararı veren İstinaf Mahkemesinin kararını değil, hakkımda beraat kararı veren mahkemenin kararını esas alıyorum. Ben 80 yaşında bir adamım, rahatsızlıklarım var" ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Dosya mütalaaya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasının mütalaa hazırlanmak üzere Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi talep edildi.

Futbolda Şike Kumpası Davasında Mütalaa Süreci Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa

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