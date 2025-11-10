Futbolda 'Bahis Oynama' İddiasıyla 8 Kişi Tutuklandı

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında Eyüpspor Başkanı'nın da bulunduğu 8'i tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem ile bazı kulüp yetkililerinin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren 19 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan 19 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Eyüpspor Başkanı M.Ö.'nün de bulunduğu 6'sı hakem 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL