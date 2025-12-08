Haberler

Futbolda bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis oynama soruşturmasında, 29 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Aralarında tanınmış futbolcu ve kulüp yöneticilerinin bulunduğu isimler dikkat çekiyor.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle, aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

29 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılığa ifade veren Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya olmak üzere 29 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Murat Sancak'ın 'suç gelirlerinin aklanması' suçundan, diğer şüphelilerin ise 'maç sonuçlarını etkileme' suçundan tutuklanmalarının talep edildiği öğrenildi.

10 şüpheliye adli kontrol talebi

Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük olmak üzere 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

