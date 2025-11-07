Haberler

Futbolda Bahis İddiaları: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Futbol müsabakalarında görev yapan hakemler ve kulüp yöneticileri hakkında yürütülen bahis oynama iddiaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, hakemlerin bahis hesapları ve kamu görevlisi olarak görev gereklilikleri açısından değerlendiriliyor.

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kasımpaşaspor eski Dernek Başkan Fatih Saraç ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'de '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki sözlerinin ihbar kabul edildiği soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilk aşamada, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması sonucu A.K.K., A.T., B.K., B.T., B.E.A., C.B., E.A., M.Y., M.Ö., N.O., N.K., S.E.T., Ş.B., U.T., U.K., Y.Y. ve Y.Ş. olmak üzere 17 hakem hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor Eski Dernek Başkan Fatih Saraç da gözaltına alındı

Soruşturma çerçevesinde, futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi gerekçesiyle Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşaspor eski Dernek Başkanı Fatih Saraç ve 1 takımın eski sahibi T.C. olmak üzere 3 şüpheli hakkında 'müsabaka sonucunu etkileme' suçundan gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı gerekçesiyle U.E. isimli şüpheli hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen toplamda 21 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 12 şehirde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor eski Dernek Başkan Fatih Saraç'ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
